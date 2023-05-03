AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Ömer Özmen, Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy mahallesinde bir restoranda düzenlenen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda AK Parti Aydın 27. Dönem Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, İlçe Ziraat Odaları Başkanları ve partililer katılım gösterdi.

Toplantıda ziraat odaları başkanlarına konuşan Özmen, Aydın’ın tarım konusunda önemli bir kent olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aydın’da her dört kişiden birinin geçimini topraktan kazanmasının yanı sıra her dört kişiden biri emekli. Aydın hem tarım hem de emekli kenti. Bu bakımdan bu iki kesimin de memnun edilmesi gerekiyor. AK Parti, ziraatin ve ziraatçının önemini çok iyi bilen bir partidir” dedi.

Milletvekili Adayı Özmen, toplantıdan sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne geçerek Başhekim Niyazi Kocakaplan ile hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

İç Hastalıkları, Psikiyatri ve Genel Cerrahi gibi servisleri ziyaret eden Özmen, AK Parti üyelerinden bir hastayla ise özel olarak ilgilendi.

Hasta yakını olan bir vatandaşın ‘Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’a bir çivi çakan dahi yok, sizleri yerel yönetimde istiyoruz’ demesine karşılık Özmen, ‘2024’te yerel seçimleri de aldığımızda her şey tamam olacak’ diye konuştu.

Hastane ziyaretini değerlendiren AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Ömer Özmen, Aydın’da sağlık alanında yapılan uygulamalara da değindi:

“Şehir hastanemiz yılbaşından önce tamamlanacak ve vaatlerimizden birini daha yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olacağız. Sağlık noktasında son 21 yılda partimizin ülkemize kazandırdığı hizmetler ortada, bundan sonra da artarak devam edecek.”

Ömer Özmen, muhalefetin geleceğe dair vaat ettiği ciddi anlamda ayağı yere basan bir projesi olmadığını vurgulayarak; “Ben milletimizin 14 Mayıs’ta tercihini istikrardan ve Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacağına inanıyorum, saha bize bunu söylüyor” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Ömer Özmen, program ziyaretleri kapsamında Vali Konağı Caddesi’nde bulunan esnaf ve vatandaşlar ile de bir araya geldi. Esnaflarla sohbet eden Özmen, vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi.

Haber: Ebru Paksoy