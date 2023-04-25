Milli Mücadele Kahramanı Yörük Ali Efe'nin memleketi olarak tanınan, pidesiyle de adını duyuran Yenipazar'da ustaların elinde şekil bulan birbirinden lezzetli pideler damak çatlatmaya devam ediyor. Aydın'ın birçok ilçesinde bulunan ve Yenipazar'da da birçok cadde, sokak ve bahçelerdeki ağaçlarda yetişen turunçlar da pide çeşitleri arasında yer alan kıymalı pideye ayrı bir lezzet katıyor. İki girişi bulunan ilçenin Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki girişinde vatandaşları karşılayan, yeşil görüntü açısından şehre ayrı bir hava katan turunçlar ilgisiz kaldı. Ağaçlardan kaldırımlara dökülen yüzlerce turuncu gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.



"Turunçlar değerlendirilmeli"

Aydın'ın hemen hemen her sokağında ve caddesinde bulunan turunç ağaçlarının meyveleri değerlendirilmesini isteyen vatandaşlar, "Kıymalı pide menülerinin tamamlayıcı unsuru olan ve aynı zamanda da reçeli de yapılabilen turunçlar ağaç başlarında kalıp çürüyor. Dökülenler de görüntü kirliliğine de neden oluyor. Turunçların toplanıp değerlendirilmemesi çok üzücü" ifadelerini kullandı.