Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümünde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Şenay Şanlıer ve ekibinin “Targeted Drug Delivery System To Be Used in Treating Osteomyelitis-Osteomiyelit Tedavisine Yönelik İlaç Dağıtım Sistemi” başlıklı çalışması Avrupa Patent Ofisi tarafından tescil belgesi almaya hak kazandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite araştırma üniversitemiz bünyesindeki akademik birimlerde görev yapan yetkin araştırmacılarımız, bilim dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bilim insanlarımız tarafından yürütülen projeler ürüne dönüşüp, hem ülkemizde hem de uluslararası arenada tescil edilerek, insanlığın ve bilimin hizmetine sunuluyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemizde başlattığımız değişim-dönüşüm seferberliğimizin en önemli ayaklarından birisini de Ar-Ge ve inovasyon ile yenilikçi ve girişimci bir üniversite modeli oluşturuyordu. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde üniversitemizde; makale yazmadan proje hazırlamaya, patentten, faydalı modele uzanan önemli çalışmalar yapılmaya başlandı. Üniversitemizde yarattığımız bilim üretme iklimi neticesinde oluşturduğumuz fayda ağı, toplumun hemen her kesimine ulaşmaya başladı. Ege Üniversitesinde yürütülen bilimsel çalışmaların katma değere dönüşmesinden duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Hem eğitim hem de Ar-Ge faaliyetlerinde kalitemiz tescillenmiş bir üniversiteyiz. Bu çalışmalarımızın verilere de yansıdığını müşahede ediyoruz. Fen Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Şenay Şanlıer ve ekibinin hazırladıkları çalışma Avrupa Patent Ofisi tarafından tescil belgesi almaya hak kazandı. Ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan EBİLTEM ve Ege Teknopark arayıcılığı ile üniversite sanayi iş birliğine yönelik önemli bilimsel ve sektörel çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Ar-Ge, inovasyon, patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına daha çok önem vereceğiz. Yeni teknolojiler geliştirerek, ülkemiz ekonomisine nitelikli katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu motivasyonumuzu ve heyecanımızı kaybetmeden, üniversitemiz bünyesinde görev yapan araştırmacılarımızın proje, patent, ürün geliştirme çalışmalarında her zaman yanlarında olacağız. Araştırmacılarımıza bilim ve teknolojiye, üniversite sanayi iş birliğine, ülkemiz üretimine yaptıkları katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.