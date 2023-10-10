CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, açıklamasında şunları bildirdi: "Bugün yine, yeniden CHP Aydın İl Gençlik Kolları olarak vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin sesi olmak için pazardaydık. Yine, yeniden gördük ki AKP hükümetinin beceriksiz ekonomi politikaları hemşehrilerimizi yoksulluğa itmiş, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye mahkum etmiş.

7 bin 500 lira aylıkla geçinemeyen emeklilerimiz zam beklerken 5 bin TL gibi komik bir rakamın lütuf edilircesine kendilerine verileceğini öğrendi. Emeklilerimiz "Artık yeter!" diyor. Evinin kirasını, faturasını ödemek için çalışmaya devam etmek zorunda olan yaşlılarımız kendileri yok sayılarak zam yerine dağıtılacağı açıklanan 5 bin lirayı alamayacakları için kara kara düşünüyor.

Emeklilerimiz, büyüklerimiz ne yapsın 5 bin lira ile? Kirasını mı ödesin? Faturalarını mı karşılasın? Sofrasına bir tabak daha aş mı koysun?

Sizler, Akp hükümetinin yılmış borazancıları halkımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiniz. Sizler, altın kaplamalı şatafatlı evlerinizde yaşarken halkımızı 5 bin lira ile kandırmaya çalıştınız. Halkımızın vesveselere karnı tok! Üreticilerimiz, vatandaşlarımız her şeyin farkında!

Bizler, sizlerin arasına karışmaya korktuğunuz halkımızın sesi olmak, dertlerine çare bulmak için her gün sahadayız. Halkımız size beceriksizliğinizin cezasını 31 Mart'ta bir kez daha kesecek. Vatandaşın sesini duyun, gerçeklerini görün!"