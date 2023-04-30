CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın 1 Mayıs mesajı şu şekilde:

"Cennet vatanımızın her karış toprağı, aziz milletimizin emekleri ve alın teri ile yoğrulmuş, bu topraklarda emeğin değeri her zaman var olmuştur.

Ülkemizin iktidar eliyle yaşadığı ekonomik buhranın en büyük yükünü ise ne yazık ki hep emekçi sınıfı çekmiştir.

AKP hükümeti yakın çevresinin kalkınması, büyümesi için sürdürdüğü politikaların sonucunda ülkemizde maalesef ki işçi ve emekçi vatandaşlarımız görmezden gelinmiş ve yok sayılmıştır.

Devlet ciddiyetinden yoksun olan AKP iktidarı; süslü cümleler, içi boş konuşmalar ile işçinin ve emekçinin hakkını savunurken gerçekler ise hep algı yolu ile göz ardı edilmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada alım gücü her geçen düşen, sosyal hayatı yok olan, çocuklarına dahi temel gıda ürünlerini almakta zorlanan, kirasını ödemekte güçlük çeken emekçi bir kesim yaratılmıştır. Yoksulluğu yöneterek oturdukları koltukları sağlama almak isteyen anlayış; cefayı işçinin sırtına, sefayı ise yandaşlarının lüks hayatına pay etmiştir.

Yaklaşan genel seçimler öncesinde 13. Cumhurbaşkanı adayımız ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde; hazineden çalınan 418 milyar doları bu ülkenin refahı için, işçinin ve emekçinin, alın terinin hakkı için geri alacağız. Yarınlara umutla bakabilen, derdi değil hayalleri ile sevdiklerine sarılan işçilerimizin var olduğu geleceği hep birlikte kuracağız. Emeğin ve adaletin tüm sektörde eşit olarak pay edileceği gelecek en çok emekçi kardeşlerimizin yüreğinde şekillenecek. Demokratik hakların özgürce kullanılacağı, emeğin ve emekçinin kalkınacağı, sendikal hakların tam kullanılacağı, örgütlenmenin önünün açılacağı, sosyal devletin tüm katmanlarlıyla işlevlik kazandırılacağı günlerin arifesinde bir kez daha sana söz emekçi kardeşim; hakkını alacağın yarınlar senin olacak. 1 Mayıs’ı meydanlarda çok daha büyük bir coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte, yeni dönemde inşa edeceğiz.

Emekleri ve akıttıkları alın terleriyle ülkemizin her karış toprağında izleri olan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."