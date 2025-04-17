Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi, 2025 yılının ilk üç ayında 9 bin 527 vatandaşa tatbikat ve yangın eğitimi verdi.SAKARYA (İGFA) - Şehrin huzuru ve güvenliği için azami gayret ve fedakârlık gösterenSakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, üç aylık faaliyet raporunu paylaştı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı şehir genelinde denetlemeler, tatbikatlar ve eğitimlerde aralıksız sürdürdü. Yılın ilk üç ayında İtfaiye Teşkilatı tarafından 9 bin 527 vatandaşa tatbikat ve yangın eğitimi verildi.

GERÇEKÇİ TATBİKATLAR

Yaşanabilecek yangın ve afet durumlarında müdahale bilincine sahip olunması konusunda kararlılıkla çalışan Büyükşehir İtfaiyesi, üç aylık süreçte 60 tatbikat düzenledi.

YANGIN EĞİTİMLERİ

20 farklı kurum ve kuruluşa yangın eğitimi veren Büyükşehir İtfaiyesi, yangın tüpünün doğru kullanımı, görev paylaşımı, yangın anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale teknikleri gibi konuları hassasiyetle işledi.

Büyükşehir’in uzman ekipleriyle binlerce kişi yangın, afet ve kriz anlarında hayatta kalmak, hayatlar kurtarmak için dikkat etmeleri gereken hususları, en önemli adımları tek tek öğrendi.

Bu eğitimin içerisinde ateşe müdahale, insan kurtarma, tahliye ve afet anında güvenli yerde konumlanmak gibi çok önemli detaylar yer aldı.

BİN 400’TEN FAZLA OLAYA MÜDAHALE

Şehrin güven erleri olan İtfaiye Teşkilatı 2025 yılının ilk 3 ayında bina, iş yeri, fabrika, araç yangınları olmak üzere 879 yangına anında müdahale ederek vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında hayati rol oynadı.

Hayvan, insan ve trafik kazası olmak üzere 573 farklı kurtarma operasyonu gerçekleştiren kahraman itfaiye erleri en kritik olaylara dakikalar içerisinde müdahale etti.

Açıklanan faaliyet raporunda ayrıca Alo 112’den gelen 2 bin 257 adet çağrının yanıt bulduğu paylaşıldı.