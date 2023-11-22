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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kros Takımı, Bartın’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi yarışlarına katıldı. Organizasyonda önemli rakiplere karşı mücadele veren temsilcilerimiz, U18 Kızlar kategorisinde ikinci ve U16 Kızlar kategorisinde takım halinde üçüncü olmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kros takımı önemli bir başarıya imza attı. SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kros Takımı, Bartın’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi’nde çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

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