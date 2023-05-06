Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaptırılan, Germencik’in Selâtin Mahallesi incir bahçelerinin bulunduğu araziye 12 bin metrekare taş döşeme yol yapımı tamamlandı. Mahalle muhtarı Kerim Çetin, belediyelerden alamadığı hizmetin devlet eliyle yapıldığını belirtti. Tüm mahalle halkının sevinçle karşıladığı bu hizmetin hayırlı olması için Germencik’in Selâtin Mahallesi Muhtarı Kerim Çetin, yemek organize etti.

Selatin halkı AK Partilileri heyecanla karşıladı

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ile Metin Yavuz, milletvekili adayları Seda Sarıbaş ve Mehmet Argun, AK Parti Germencik İlçe Başkanı Mehmet Akgün ve ilçe yönetimi ilk olarak AK Parti Germencik İlçe Başkanlığı’nda bir araya geldi. Organizasyona Ayın Valiliği YİKOB Müdürü Aziz Ödemiş, Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, çevre mahalle muhtarları ve Selâtin Mahallesi halkı katıldı.

Milletvekili ve milletvekili adaylarını büyük bir heyecanla karşılayan mahalle halkı, Seda Sarıbaş’a çiçek takdim ederken, Sarıbaş çocuklara oyuncak, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da mahalleli kadınlara şal dağıttı.

Çetin: Yoldaki toz incir üretimine zarar veriyordu ve hastalıklara yol açıyordu

Muhtar Çetin, yolun toprak olmasından dolayı hem ulaşımın zor olduğunu hem de yoldaki tozun hassas olan incir üretimine zarar verdiğini ve hastalıklara yol açtığını belirtti. Dört yıldır bu yolun yapılması için Germencik ve

Büyükşehir belediyesinden talepte bulunduğunu belirten muhtar Çetin; “Dardere mevkiindeki 2,5 kilometrelik bu yolun yapılması gerekiyordu. Bunun için uzun mücadelenin arkasından YİKOB devreye girerek mahalle halkımın bu istediğini yerine getirdi. Biz göreve hizmet etmek için geldik ve bu tapılan 12 bin metrekarelik taş döşeme işin beni ve mahalle halkımı mutlu etti. Çünkü mahallemizde kurulan organik köy pazarında incir, zeytin ve zeytinyağımızı satışa sunuyoruz. Bu yol yapılmadığı için ürünlerimiz zarar görüyor ve kalitesi de düşük oluyordu. Böylelikle ürünlerimizin kalitesi de artmış olacak” diye konuştu.

Savaş: Mahallemizin büyük bir sorununu giderdik

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş vatandaşın sorunlarıyla dertlenmeye devam ettiklerini belirterek, “Mahallemizin büyük bir sorununu gidermiş olduk. Şimdi de muhtarımızdan gelen başka bir talep var. Selâtin mahallesindeki fıstık çamı ağaçlarının bakımı ve hasadı mahalle halkına verilmesi için yeni dönemde parlamentodaki arkadaşlarımızla bunu gerçekleştirmek için çalışacağız” dedi. Savaş yapılan yeni yol için mahalle halkına hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Haber: Ebru Paksoy