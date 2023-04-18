İncirliova Seçim Bürosunda AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, AK Parti İncirliova Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hatice İrik ve partilileri ile buluşan Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş, ilçede yapılacak ziyaretler hakkında istişarede bulundu.



İncirliova Kurtuluş Mahallesi’nde kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Savaş, kendisine iletilen taleplerle de yakından ilgilendi. Pazarcı esnafı ve vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Savaş, ülkenin bekası için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mustafa Göçer’i de ziyaret eden Savaş, mahallenin sorunları hakkında bilgiler aldı.

Buradan da İncirliova Ziraat Odası’na giden Mustafa Savaş ve ilçe yöneticilerini, Oda Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüder, Başkan Yardımcısı Ahmet Tufan, Meclis Başkanı Hüseyin Noyen ve delegeler tarafından karşılandı. Öncelikle Savaş’ın ziyaretinden dolayı teşekkür eden İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ülgüder, ilçenin tarım üretimleri hakkında bilgiler verdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin geçtiğimiz günlerde Aydın’a gerçekleştirdiği ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Ali Oğuzhan Ülgüder, Bakan Kirişçi’nin üreticilerle ve üretici temsilcileri ile 3 saatten fazla toplantı gerçekleştirmesinin çok önemli olduğunu vurgu yaptı.



İncirliova ziyaretinin ardından Koçarlı’ya giden Savaş, burada da Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir ile İlçe Teşkilatı yöneticileri ve partililer tarafından karşılandı. Burada çalışmalarını anlatan Savaş, “Daha önce milletvekili arkadaşlarımızla gelmiştik onlarla dolaştık o zamanda ilgiyle, yoğun kalabalıkla her ilçemiz milletvekili adayı arkadaşlarımızı bağrına basmıştı. Şimdi de artık ilçelere dağıldık, teker teker dolaşıyoruz. Aynı şekilde çarşı pazar coşkulu bir şekilde karşılıyor bizi. Çok umutluyuz, inşallah bu coşku 14 Mayıs’ta sandıklara yansır. Sandıktan çıkan sonuç, Aydın’da güzel bir sonuç olur, başarılı bir sonuç olur ve Ankara’ya yansır. Oradan da tüm dünya ya yansır. Çünkü tüm dünyanın gözü bu seçimlerde. Çok güçlü bir mesaj vermemiz gerekiyor tüm dünyaya. Tüm Türkiye ye güzel bir sonuç vereceğiz inşallah” diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş’ın Koçarlı ziyaretleri, STK Temsilcileri ve Sanayi Sitesi esnafı ile devam etti.