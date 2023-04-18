Aydın Tekstil Park’ta 20 Nisan Perşembe günü başlayacak olan etkinlikler 30 Nisan’da düzenlenecek olan halk müziği konseriyle son bulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları afetzede illerden gelen esnafla dayanışmaya çağırdı.



Aydın Tekstil Park’taki etkinlikler her gün saat 10.00’da başlayacak ve akşam 23.00’e kadar sürecek. Etkinliklerde gün boyu afetzede illerin lezzetleri vatandaşlarla buluşacak.



10 güne yayılacak olan dayanışma günlerinde ayrıca 24 Nisan Pazartesi akşamı Hatay ve Kahramanmaraş, 25 Nisan Salı Akşamı Elazığ ve Adıyaman, 26 Nisan Çarşamba günü Gaziantep ve Kilis, 27 Nisan Perşembe günü Adana ve Osmaniye, 28 Nisan Cuma günü Diyarbakır ve Malatya, 29 Nisan Cumartesi günü de Şanlıurfa gecesi düzenlenecek. Etkinlikler 30 Nisan Pazar günü saat 16’da düzenlenecek olan halk müziği konseriyle son bulacak.



Başkan Çerçioğlu tüm Aydınlıları dayanışma günlerine davet etti.