AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, AK Parti Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu başta olmak üzere, partisinin ilçe yönetimi ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Burada yapılan devlet yatırımları ve yapılması beklenen projeler hakkında bilgi alan Seda Sarıbaş, İlçe Yöneticileri ile birlikte Atça Rehabilitasyon Merkezi’ne geçti.

Atça Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yetkilerden bilgi alan Sarıbaş, özel çocuklarla yakından ilgilendi. Talepleri dinleyerek kendilerine destek sözü verdi.

Seda Sarıbaş, çileğin başkenti Sultanhisar’ın üretici ve ihracatçısı Özer Tarım Ürünleri işletmecileri Hüseyin ve İbrahim Özer’e ziyaret gerçekleştirdi. Sarıbaş, burada çilek cımbızlama işi yapan çalışanların arasına katılarak onlara yardım etti.

Sarıbaş, yaptığı açıklamada Sultanhisar çileğinin sadece Türkiye’de değil, dünya pazarında da ilgi gördüğünü söyledi. “Çilek, Aydın için vazgeçilmez bir ürün. Şanslı bir memlekette yaşıyoruz” diyerek Atça’nın çileğinin coğrafi işaret olduğunu vurguladı.

Seda Sarıbaş, Sultanhisar programını taziye ziyareti ile sonlandırdı.