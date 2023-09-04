CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir, açıklamasında şunları bildirdi: " MHP İl Başkanı Haluk Alıcık; Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında cinsiyetçi, yakışıksız ve seviyesiz sözler sarf ederek kendi konumu hakkında insanları fikir sahibi etmiştir. Ama kadınlar ne sizin, ne de sizin gibilerin seviyesine inmeyecektir, unutmayın.Aydın halkının sevgisini kazanmış, başarısını ispat etmiş, kadın olarak, tüm kadınların gururu , rol modeli olmayı başarmış Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na yönelik; cinsiyetçi, yakışıksız ifadelerini şiddetle kınıyoruz.



"YAKIŞIKSIZ İFADE"



Siyaset; bu şekilde hakarete varan, mesnetsiz ifadeler kullanarak yapılmaz. Hele hele söz konusu bir kadın, bir anne ise hiç yapılmaz. Yıkıcı siyasetinize Özlem Çerçioğlu gibi Türkiye çapında örnek olan başarılı bir kadını alet edemezsiniz. Kadınların gücünü bu şekilde yok edemezsiniz. Kadınların başarılarıyla baş edemeyince bu şekilde yakışıksız ifadelerle bir yere gelemeyeceğinizi bilin. Bu sözleriniz Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu nezdinde tüm kadınlara yapılmış bir hakarettir. Unutma seni de bir kadın var etti, bir kadın dünyaya getirdi."