Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Seyahatsever Projesi çerçevesinde geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, gençlerin gözdesi oldu. Ören yerleri, doğal güzellikleri ve denizi ile genç misafirlerine de kucak açan Aydın’a gelen gençler, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurtlarında ücretsiz olarak konakladı.

Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri hedefiyle 10 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilen projeye gençlerden ilgi yoğun oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Söke ilçesinde bulunan Meryem Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu, projenin başladığı günden bu yana toplam 5 bin 171 genç konaklarken, 6 bin 884 genç de rezervasyon yaptırdı. Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin gezmek için en çok tercih ettiği yerler ise Kuşadası ve Didim oldu.