Söke’de 48 yıldır oda kaydı bulunan, yaklaşık 60 yıldır mesleğin içinde yer alan Casim Çetinkaya’ya yılın ahisi olarak oda yönetimi tarafından plaket takdim edildi. Halen mesleğini sürdüren Söke’nin sevilen simalarından Casim Çetinkaya’yı mekanında ziyaret eden Oda Başkanı Yılmaz Demiryürek ve yönetim kurulu üyeleri, Casim Çetinkaya’ya duygulu anlar yaşattı. Usta berber Casim Çetinkaya Söke Berber ve Kuaförler Odası yönetimine teşekkür etti. Oda Başkanı Yılmaz Demiryürek, "Kültürümüzün değeri olan Ahiliğin hala sürdürülmesi, meslek ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Casim ustamız ve tüm ustalarımıza uzun ömürler diliyorum" dedi.



