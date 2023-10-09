Söke Merkezde olduğu kadar mahallelerde de iş programlarını düzenlice sürdüren saha ekipleri Sayrakçı’da kapsamlı çevre temizlik çalışması yaparken, Savuca Mahallesi’nde yola sarkan dikenleri temizledi. Tuzburgazı’nda ise kireçleme çalışması gerçekleştirildi.

Yenikent’te Güller Sitesi’nde ağaçlar budanırken, Söke’nin çeşitli yerlerinde elektrik tamiratları gerçekleştirildi.

Kemalpaşa Mahallesi’nde Uzbek Konağı karşısında bir ekip mıntıka temizliği yaparken, kadın ekibi de ilçede bulunan bir çöp evi temizledi.

Çeltikçi Semt evi etrafında kapsamlı mıntıka temizliği sürdürülürken bir başka ekip Söke Tren yolu kenarındaki yaya yolunda temizlik çalışması sürdürdü.

Ekipler, Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan’dan gelen talimatlar ve iş programları doğrultusunda hız kesmeden çalışmaları sürdürürken Başkan Arıkan da ilçenin her yerinin eşit öneme sahip olduğunu ve itinayla hizmet gitmeye devam edeceğini belirtti.