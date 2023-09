Söke Kaymakamı Ali Akça başkanlığında toplanan kurul, ilçe Kaymakamlığında toplantı yaptı. Kurulda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Şapel ve Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer yer aldı. 7/24 esasına göre yapılacak tarla kontrolleri 25 Eylül tarihi itibariyle başlayacak.

Kurul tarafından alınan ve açıklanan kararlar şöyle: "Tebliğ çerçevesinde: Mahallinde denetim ve yaptırım hususlarında; Makineli Pamuk Hasat Kontrol Hizmetlerinin daha süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kütlü Pamuklarda Kaliteyi Koruma Komisyonunu oluşturan kurumların birer temsilcisinden oluşacak teknik ekip oluşturulması ve denetimlere başlanmasına, Hasat boyunca haftalık olarak yapılan çalışmaların teknik ekip tarafından rapor halinde düzenlenmesi ve hazırlanan raporun her hafia Cuma günü yapılacak toplantıda Komisyonun bilgisine sunulmasına, Kütlü pamukta makineli hasat tarla kontrollerinin; 25.09.2023 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol yetkili teknik personeli tarafindan pamuk hasadı boyunca 7 gün 24 saat esasına göre yapılmasına, Kontroller esnasında görevli teknik elemanların talebi halinde, Tebliğin amir hükümlerinin uygulanmasına muhalefet edenler veya zorluk çıkaranlara, kolluk kuvvetleri tarafından müdahalenin sağlanmasına, Meteorolojik tahminlere göre, 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yağış beklenmediği, hava nem oranının gece 24.00 ile 08.00 arasında 9670 in üzerinde olması dikkate alınarak, bu saatler arasında kütlü pamuk toplama işleminin yapılmamasına, Araç Takip sistemi olmayan ya da çalışmayan pamuk hasat makineleri kontrol elemanlarınca denetlenip, pamuk hasadı yapmalarına müsaade edilmemesine, Tarlada kalan kozaların tekrar hasadında önceki kalitedeki pamuklarda kaliteyi düşürdüğü çırçır randımanını bozduğundan hasat sonrası toplanan pamukların ayn depolanması ve ayrjiklenmesinin takip edilmesine, Pamuk hasadı süresince, Kalite Koruma Komisyonu toplantılarının her hafta Cuma günü, saat 15.00 de yapılmasına, Komisyon üyeleri arasında anlık iletişimi ve karar almayı temin etmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sorumluluğunda anlık iletişim (whatsapp) gurubu oluşturulmasına, Arazi denetimlerinde kullanılmak üzere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve Ticaret Borsası Başkanlığınca denetim görevlilerine denetim süresince kullanılmak üzere birer hizmet aracı tahsis edilmesine, Alınan komisyon kararının gereği için; hasat makinesi sahiplerine, çırçır fabrikalarına, Jandarma Komutanlığına, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ve komisyon üyesi kurumlara gönderilmesine, duyuru, ilan panolarına asılmasına ve yerel basından duyurulmasına, katılımcılarının oy birliği ile karar verilmiştir"