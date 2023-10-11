Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yivli, etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Dil ve edebiyat alanındaki farklı disiplinleri bir araya getirerek, farklı ülke ve kurumlarda çalışan araştırmacıların etkileşimini sağlamak, genç ve kıdemli akademisyenleri yan yana getirerek deneyim paylaşımına olanak sağlamayı amaçlayan sempozyuma çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Sempozyumun ardından bildiri metinleri uluslararası niteliğe sahip olan Günce Yayınları tarafından e-kitap şeklinde yayınlanacak.