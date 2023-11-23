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Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nun çatısına yapılacak GES (Güneş Enerji Santrali) projesinin sözleşmesi imzalandı. Proje “Kamu Enerji Performans Sözleşmesi” kapsamındaki ilk uygulama olacak.İZMİR (İGFA) - İmza töreninde konuşan Başkan Soyer, 2030 yılına kadar İzmir’de sera gazını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirterek “İzmir’de kurduğumuz GES’ler sayesinde elektrik enerjisi üretiminde yüzde 540 gibi rekor bir oranda artış̧ sağladık. Bu çalışma ile Tire Belediyemiz yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayacak” dedi.

İzmir’de dünyada ESCO olarak bilinen Türkiye’de ise “Kamu Enerji Performans Sözleşmesi” olarak düzenlenen mevzuatla Türkiye’de ilk defa bir çatı GES (Güneş Enerji Santrali) kurulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZENERJİ, İZGÜNEŞ şirketleri ve Tire Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilecek projenin sözleşmesini imzaladı. Kamu kaynağı harcamadan inşa edilecek GES projesinin Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesindeki imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tanıtım Eğitim Etüt Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Veysel Atasoy, İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bin 350 kilovat kurulu güce sahip ve yılda bir milyon 890 bin kilovatsaat enerji üretecek santral ile ilçe belediyesi elektrik enerjisi giderlerinde önemli oranda tasarruf sağlayacak.

Başkan Soyer’den iklim krizi vurgusu Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, proje ile Tire Belediyesi’nin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 50’sinin karşılanacağını söyledi. Bu örnek projeyi tek bir kuruş kamu kaynağı harcamadan İzmir’e kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Soyer, “İklim krizi ve beraberinde gelen enerji krizi artık hayatın merkezinde. Ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan sel felaketlerinde 9 canımızı kaybettik. Popülist siyasetçiler sel görüntülerinin siyasetçilerin zafiyeti olarak gösterilmesi için elinden geleni yapıyor. Ama şunu bilmeliyiz ki bu felaketlerle daha çok yüzleşeceğiz. İklim krizi tüm şehirlere maalesef ağır bedeller ödetecek. Bu gezegenin üzerinde yaşamaya devam etmek istiyorsak, onu sevmek yetmez. Gezegenimiz hasta ve biz onu iyileştirmek zorundayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal’in de dediği gibi ‘Biz doğayı korudukça, o da bizi korur.’ İşte biz bu yüzden, İzmir’de doğamızla uyumlu bir yaşamı en temel ilkemiz olarak kabul ediyoruz.”

“Elektrik enerjisi üretiminde yüzde 540 artış̧” 2030 yılına kadar İzmir’de salınan sera gazını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Soyer, “2019 yılında İzmir için aşkla yola çıkarken, bu güzel şehri daha da güzelleştireceğimize söz verdik. Seçim beyannamemizde 165 proje yer alıyordu. Bugün alnımız ak bir şekilde diyebiliyoruz ki; ‘Söz verdik, yaptık.’ 165 vaadimizin 144’ünü yani yüzde 87’sini tamamlamış olmaktan onur duyuyoruz. Bu 165 proje arasında yalnız şehrimizin değil, dünyamızın geleceğini ilgilendiren çok büyük işlere imza attık. ‘İzmir’i iklim krizine dirençli bir şehir yapacağız’ dedik. Bu yolda hiçbir zaman durmadık. Mazeret değil icraat ürettik. ‘İzmir yüzünü güneşe dönecek’ dedik. Sözümüzü tuttuk. Belediyemizin hizmet binalarının çatılarında GES kurulumları yaptık. Belediyemize ait binalar tükettiği enerjiyi çatısından karsılar hale geldi. Yapımını tamamladığımız GES’ler sayesinde elektrik enerjisi üretiminde yüzde 540 gibi rekor bir oranda artış̧ sağladık. Hep birlikte İzmir’e bir Cumhuriyet eseri daha kazandırdık” diye konuştu.

“GES ile yeşil enerjiyi şehrimize kavuşturacağız” Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise projenin önemine değinerek şunları söyledi: “İhtiyacımız olan elektriği üretirken doğaya ve çevreye olan sorumluluklarımızı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Yeşil enerji üretimi tam olarak burada devreye giriyor. Yarınlarımız için yaşadığımız gezegeni daha yaşanılır kılmak, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak, çevreye duyarlı olmak ve kaynaklarımızı daha da verimli kullanmak için yeşil enerji üretimini tercih etmemiz gerekiyor. GES de bu döngünün başında geliyor. Stadımızın çatısına kurulacak olan GES ile yeşil enerjiyi şehrimize kavuşturmanın sevinci içerisindeyiz. Hiçbir maddi külfet altına girmeyeceğiz. Üretirken kazanan bir model.”

“Mevcut binaları iyileştirerek yüzde 35-40 oranında tasarruf yapmak mümkün” Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Tanıtım ve Etüt Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Veysel Atasoy da projenin arkasında büyük bir emeğin olduğunu vurgulayarak, “Kamu bina ve hizmetleri de yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olması nedeniyle öncelik verdiğimiz alanlardan. Kamu binalarında enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesi amacıyla bakanlığımız enerji verimliliği etütleri gerçekleştirdi. Ve yüzde 35'lik enerji tasarruf potansiyeli olduğunu gördük. Yani sadece mevcut binaları iyileştirerek yüzde 35, yüzde 40 oranında tasarruf yapmak mümkün. Yenilenebilir enerji ile ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Böylece hem iklime, hem ülke ekonomisine hem kamu ekonomisine ciddi faydalar sağlamak mümkün” dedi.

“Kurumlarımız bütçelerini kullanmadan tesis sahibi olabiliyor” İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu da, “Avrupa şehirlerinden geri kalmayacak şekilde dünyamızın temel sorunu iklim krizine kalıcı çözümler bularak bu alanda İzmir'i öncü şehirler arasına taşıdık. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile enerjide yap-işlet-devret modelini tarif eden kamu enerji performans sözleşmelerinin en başarılı uygulamasını ortaya koyduk. Kurumlarımız bütçelerini kullanmadan tesis sahibi olabiliyor” diye konuştu.

İlçe belediyesine devredilecek 3 ay içerisinde tamamlanması hedeflenen GES santralinin projesini İZGÜNEŞ şirketi yapacak. Bin 350 kilovat kurulu gücü bulunacak santralin yılda bir milyon 890 bin kilovatsaat enerji üretme potansiyeli olacak. Projenin ödemesi 15 yıl boyunca garanti edilen tasarruf ile sağlanacak. Tesis 15 yıl sonra bedelsiz olarak Tire Belediyesi’ne devredilecek.