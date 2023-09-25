Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, çiftçilerin yaşanan kuraklıktan daha az etkilenmesi ve sulama sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefiyle DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sultanhisar Barajı’nda ek sulama sahası için çalışma gerçekleştiren ekipler, hız kesmiyor. Bölgedeki bin 520 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet eden barajda yapılan ek sulama sahasının tamamlanmasının ardından 2 bin 542 dekar tarım arazinin sulanması sağlanacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Sultanhisar Barajının ek sulama sahası çalışmaları aralıksız devam ediyor. bin 520 dekar mümbit tarım arazinin sulanmasına hizmet etmekte olan Sultanhisar Barajı, ek sulama sahası çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte toplam 2 bin 542 dekar mümbit tarım arazinin sulanmasına hizmet edecektir” ifadeleri yer aldı.



