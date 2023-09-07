CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, mesajında şunları bildirdi: "7 Eylül; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan büyük taarruzun önemli parçasıdır. Bu kutlu günde Aydın halkı; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla, efeleriyle hiç tereddüt etmeden düşmana karşı durmuş ve emperyal güçlerin kuklalarını kadim topraklarımızdan defetmiştir.

Geçmişten günümüze geçen tarihsel süreçte her kesimin tanık ettiği Aydın halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi bugün bizlerin yarın ise bizlerden sonra bu topraklarda yaşayacak olan gelecek nesillerimizin her daim gurur ve onur kaynağı olacaktır.

Demokrasinin anavatanı ve Cumhuriyetimizin yıkılmaz kalesi olan kentimiz; sadece bağımsızlık ateşini yakmakla kalmamış, Türkiye’nin yeniden inşasında ve Cumhuriyet tarihi boyunca bayrağımıza ve vatanımıza olan inancıyla da öne çıkmıştır.



Bugün yaşadığımız şartlar veya zorluklar ne olursa olsun atalarımızın mirası bu topraklar; ranta, yandaşa ve talana karşı sahip çıkmak için mücadelemize devam ediyoruz.

Cebinde idam fermanıyla Samsun’a çıkan ve Büyük Taarruzu planlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün o gün yüreğinde barındırdığı inanç ve azmi bugün bizler de yüreğimizin en derinlerinde hissediyor ve yarınlarımız için kendimize ışık olarak görmeye devam ediyoruz.

101 yıl evvel Cumhuriyet Halk Partisi’ni oluşturan kadroların yaktığı kurtuluş ve özgürlük ateşinin o eşsiz ışığında durmadan yürüyeceğiz. Cehlin yıktığını, irfan ile tekrar inşa edeceğiz!



Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çete Ayşe'yi, Demirci Mehmet Efe’yi, Yörük Ali Efe’yi, Albay Şefik’i ve Kanlıbahçe şehitlerimizi, isimsiz kahramanlarımızı, hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum



Aydın’ımızın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlu olsun."