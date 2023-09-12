CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Efeler Belediye Başkanı SayınFatih Atay’ın bugün düzenlediği basın toplantısında kullanmış olduğu ifadeler ziyadesiyle talihsiz açıklamalardı. Ülkemizin AKP iktidarının başarısız politikaları nedeniyle yüz yılın en büyük ekonomik dar boğazını yaşadığı ortadayken, milletimiz savaş dönemlerinde bile yaşamadığı türden bir krizle var olma savaşı yaşarken, kişisel hırslarla hareket etmek, bu doğrultuda açıklamalar yapmak, en hafif tabirle; talihsizliktir, yanlıştır, yakışıksızdır.

Bilinmelidir ki örgütümüz; tüm kongrelerimizi hukuka uygun, parti tüzüğümüz doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Örgüt irademiz tecelli etmiş ve buna herkesin saygı duyması gerekmektedir.

Sayın Atay’ın; Genel Başkanımız, örgütümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ilgili kabul edilemez ifadeleri ise olsa olsa talihsizliktir.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın örgütü olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. "