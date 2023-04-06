Sultanhisar'da işletmeci Tarkan Yasan’ın çilek üretimi yaptığı serada incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çilek üreticileri ve çalışanlarla görüştü. Çilek serasını gezen Bakan Kirişci, üreticiden de bilgi aldı. Türkiye'de son 20 yılda örtü altı sera alanının yüzde 50 arttığını ifade eden Bakan Kirişci, “Üretmek, insanımızın özünde olan bir faaliyet. Tarımsal üretim de bu coğrafyanın olmazsa olmazı. İnsanlık ve tüm dünya fark etti ki gıda ve onun dayanağı olan tarım stratejik bir sektör ve vazgeçilmez bir sektör. Ülkemizde de Aydın öncü üretim illerimizden bir tanesi. Pek çok üründe ilk dörtte. Bu manada başarılı bir şehrimiz. Çilek denildiğinde de Aydın'ımız gerek iç, gerek dış pazarda ihracat için ciddi manada üretim yapıyor. Göreve geldiğimizden beri ısrarla, inatla kent tarımı diyoruz. Tarım hiçbir zaman zaten ihmal edilemez. Ama kırsalı terk ederek kentlere göç eden insanlarımızı da dikkate alarak kırsalda üretmemiz gerekiyor. Bu çerçevede de Aydın bölgesi hem jeotermal altyapısı ve varlığı nedeniyle hem de yıllardır üretimden kaynaklı tecrübeleri ile önemli bir ilimiz. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de toplam 540 bin dekar örtü altı sera alanı vardı. Son 20 yılda bu yüzde 50 arttı, 811 bin dekara çıktı. Bu alanın yaklaşık 9 bin 400 dekarlık kısmı jeotermal. Aydın'ımız jeotermaliyle de öne çıkan şehrimiz ki Türkiye jeotermal kaynak bakımından Avrupa’da birinci, dünyada da 7'inci sırada ve bu gücünü de üretimde kullanması gerekiyor. Jeotermal konusunda jeotermal sera ihtisas OSB’lerini destekliyoruz” dedi.

Bakan Kirişci, çilek toplayan çalışanlarla görüştükten sonra Atça Toptancı Hali'ne giderek tüccarlarla da görüştü.