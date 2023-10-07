Özgür Özel konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yüzyıla güçlü girmesi için köklü bir anlayış değişikliği gerekiyor. Bu değişimi sadece lider kadroda değil, tüm kadrolarda görmeliyiz" diye konuştu.

CHP Adana 38. Olağan İl Kongresi ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrenin divan başkanlığını ise Konya Milletvekili Barış Bektaş üstlendi. Tek aday Anıl Tanburoğlu'nun listesiyle seçim yapıldı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlama mesajı okundu.

Konuşmasını sürdüren Özgür Özel, son seçimlerde yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. "Değişim taleplerine kulak verirken, bu talepleri sadece belirli bir kadro ya da kişi üzerinden değerlendirmemeliyiz. Bu, gerçek problemleri gözden kaçırmamıza sebep olabilir." dedi.

Özel, CHP'nin anayasal ilkeleriyle, halkın gerçek temsiliyetini sağlama amacı arasında dengede bir yol izlemesi gerektiğini de belirtti.

