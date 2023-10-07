İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen “Sünger Kent İzmir” projesi kapsamında 5 bin binaya 5 bin yağmur suyu deposunun ücretsiz dağıtımına başlandı. Türkiye’nin en kapsamlı yağmur suyu hasadı ve su odaklı yeşil dönüşümlerini esas alan “Sünger Kent İzmir” projesi vatandaşların katılımıyla büyüyor. Yıllardır bahçesindeki ağaç ve bitkileri pet şişelerde, kaplarda biriktirdiği yağmur suyuyla yetiştiren, Bornova’nın Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Mecbure Değirmenci ücretsiz yağmur suyu deposu için başvurduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden olumlu dönüş aldı.



Yağmur suyu deposuna kavuşan ve mutluluğunu ifade eden Değirmenci, “Kaplarım vardı. Yağmur yağdığında odunluğa giriyordum, dolduruyordum, ağaçlarımı o sularla büyüttüm. Elime ne geçerse ekiyorum, büyütüyorum. Bir gün komşum, ‘sen su taşıya taşıya helak oluyorsun, müracaat et’ dedi. Ben de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat ettim ve depom geldi. Ben Atatürkçü bir kadınım. Allah razı olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mecbure Hanım senelerce pet şişelerde yağmur suyunu toplayarak ağaçlarını büyütmüş, toprağına bereket katmış. Artık bahçesinde yağmur suyu hasadı yapabileceği bir su deposu var. Doğanın geleceğine can suyu olan vicdanına ve bilincine sağlık. Herkese örnek olması dileğiyle” dedi.



Sünger Kent İzmir projesiyle, yağmur suyu hasadına yönelik bir teşvik sistemi uygulanarak 5 bin binaya 5 bin yağmur suyu deposu dağıtımı ile İzmir’e 10 bin yağmur bahçesi kampanyası sürüyor. Projeyle İzmir’in 5 yıl içerisinde Sünger Kent olarak inşa edilmesi ve kentsel alanda yağmur suyu akışının yüzde 70 oranında azaltılması planlanıyor.

Türkiye'nin en kapsamlı yağmur suyu hasadı ve su odaklı yeşil dönüşümlerini esas alan projenin en önemli özelliği kentte yaşayan tüm vatandaşların katılımına açık olması. Yağmurun bir damlasının bile israf edilmemesi amacıyla atılan adımlarla doğadan ilham alan, iklim krizi ve susuzlukla mücadele eden bir kent oluşturulması hedefleniyor.



Sünger Kent İzmir projesinin kırsal ayağı “Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı” çalışması da sürüyor. Projeyle, Küçük Menderes Havzası’nda besleme kuyuları, sızdırma sarnıçları ve göletleri kurularak yağmur suyu hasadına başlandı. Bu kapsamda Ödemiş ilçesinde 1 sızdırma göleti ve Bayındır’da 2 sızdırma tüneli inşası devam ediyor. Ayrıca ova genelinde dağıtılması planlanan 2 bin filtre deposu için başvurular yakında başlıyor.

Yağmur suyu hasadı ile ova üzerine düşen yağmur suyunun buharlaşmadan yeraltında depolanması amaçlanıyor. Proje ile yeraltı su seviyelerinde önemli yükselimler sağlanması hedefleniyor. Böylece çiftçi ve üreticilerin enerji maliyetleri düşecek ve milyonlarca lira tasarruf sağlanacak.



Kent genelinde yağmur suyu hasadı ile ilgili farkındalık ve bilinçlenmeyi artırmak adına da çeşitli lokasyonlarda farkındalık projeleri hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Halkapınar, Bornova ve Evka-3 metro istasyonlarında bulunan toplam 12 durakta çatı üzerine düşen yağmur suyunun hasat edilerek yeşil alanlarda kullanılmasına yönelik uygulamaların imalatına başlandı. Bunun yanı sıra Işıkkent Mezarlığı’nda mevcut drenaj sisteminde yapılan revizyon ile Türkiye’de ilk defa bir mezarlık alanında yağmur suyu hasadı yapılıyor. Proje ile drenaj sisteminden bir depoya aktarılan yağmur suları ayrı bir hat ile sulama işlerinde kullanılabilecek.



Diğer yandan yeşil altyapı tekniklerini kullanarak su baskınlarının önlenmesi amacı ile çeşitli kentsel alanlara yönelik hazırlanan pilot uygulama projeleri de hızla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Gaziemir-İzelman Yeşil Otoparkı, Buca Yağmur Hendekleri, Buca Taşkın Parkı, Bornova Metrosu Yeşil Refüjü ve Bayraklı Yağmur Parkı pilot projeleri uygulama aşamasına geldi, kısa sürede yapım aşamasına geçilecek.