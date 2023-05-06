CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin ile birlikte Çine pazar esnafını ziyaret etti. Pazarda emekli, esnaf ve üreticilerle sohbet eden Tezcan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Simit fırını sahibi esnaf, "Simit 5 lira. Pahalı. Benim için de pahalı ama maliyetler yüksek" diye yakınırken, kendi ürettiği sebzeleri pazara getiren üretici kadın ise mazot ve gübredeki yüksek maliyetler nedeniyle para kazanamadıklarını ifade etti.

Pazar ziyaretinin ardından açıklama yapan CHP'li Tezcan, Saray’a sırtını dayayanlar ve beşli çete haricindeki vatandaşların ekonomik durumdan şikayetçi olduğunu belirterek, "Vatandaş şikayetini sandıkta gösterecek” dedi.

14 Mayıs seçimleri için 'darbe' nitelemesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çine pazarından söylüyorum. Öyle oralardan ahkam kesmesinler. Süleyman Soylu gelsin Çine pazarını gezsin bakalım. Gelsin bakalım, kimmiş darbeci? Burada bu eziyeti çeken vatandaş sandığa gidecek, oyunu verecek. İktidarı değiştirecek. Sen de Çine pazarındaki Ayşe teyzeye, emekli amcaya, fırıncıya, simitçiye, pazarcıya ‘darbeci’ diyeceksin. Böyle terbiyesizlik olmaz.”

Haber: Ebru Paksoy