Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken, Bağımsız Milletvekili Adayı, Kent Bilimci, Akademisyen, İnşaat Mühendisi Hüseyin Aksu, siyasi sistemi eleştirdi. ‘Aydın’ın Efsane Belediye Başkanı’ olarak nitelendirilen Hüseyin Aksu, yaşadıklarını anlatarak bağımsız milletvekili olmanın önemini anlattı.

Siyasi sistemi eleştiren Aksu, “Bunu ben değil, herkes görüyor ve söylüyor. Siyasi partilere oy verirken bunu düşünün, kimin milletvekili olacağına liderler karar veriyor. Halkın istekleri hiçe sayılıyor. Bu nedenle milletvekilleri kendi iline ait hiçbir konu ve proje için talepte bulunamıyor” diyerek Türkiye’deki siyasi sistemin nasıl bozulduğunu açıkladı. “Bu nedenle ne yaparsanız yapın, ülke insanı huzura ve refaha kavuşamıyor. Türkiye kalkınamıyor” dedi.

Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu şunları söyledi:

“Ben partilerin içinde hep ihanet ve kişisel çıkar peşinde olan insanlara tanık oldum. Partilerde aradığım vatan sevgisini, hizmet ve proje aşkını bulamadım. Onun için bağımsızım. Yüz yıllık cumhuriyet döneminde Ege’den Meclise giren ilk bağımsız vekil olarak siyasete barış, akıl ve proje sunacağım. Ülke çapında Aydın gündem olacak. Aydın seçmeni bir tarih yazacak ve bozulmuş, halkın yararından uzaklaşmış siyaset arenasına bir ders verecek.”

“Milletvekilleri milletten koparak liderlerin hizmetkarı haline geliyor”

“Projesi olan insanları dışlayan, aday yapmayan, yaparsa da altını oyan; rantı paylaşan, yozlaşmış, kurumlar haline gelmiş olan siyasi yapının parçaları haline dönüşen partiler bünyesinde vatana ve vatandaşa hizmet üretmek ne denli zor bilir misiniz?” diye soran Hüseyin Aksu, şöyle devam etti:

“Bunu en iyi ben bilirim, eşim Aslı Ulaş Aksu ile birlikte yaşadık ve mücadele ettik. Partili milletvekili ağzını açsa, halkı için bir proje istese susturuyorlar. “Otur yerine!” diyorlar. Onun için milletvekilleri milletten koparak liderlerin hizmetkarı haline geliyor. Parti liderinin peşinde dolaşmayan, halkın sevgisini kazanarak tabanda güç edinen milletvekilinin de ömrü uzun olmuyor. Bunun ne kadar çok örneği var, bir düşünün.”

“Ben sevdalısı olduğum Aydın için susmayacağım”

Aydın’ın sesi olacağını, bundan kimsenin şüphesinin olmamasını istediğini söyleyen Hüseyin Aksu, “Ben sevdalısı olduğum Aydın için projelerimin hayata geçmesini isteyeceğim, susmayacağım. Korkmayacağım. Tüm bakanlardan ve yetki sahiplerinden barış içinde, akılla, ikna ile isteyeceğim. Hazırladığım tüm reform paketleri, kanun tasarıları ve projelerin ne denli doğru çözümler getireceğini tüm Türkiye kamuoyu görecek ve bana vereceği kitlesel destek ile bu tasarıların parlamentonun gündemine girmesini sağlayacak” dedi.

Vatandaşlara ‘Bağımsız ne yapabilir ki demeyin’ diye seslenen Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu, “Ötekiler ne isteyebildiler ki! Aydın için ne önümüze koydularsa onu yemek zorunda kaldık. Tüm illerin gerisinde kaldık; en sona kaldık” diyerek devam etti:

“Şimdi projeleri olan, Aydın’ı şaha kaldıracak hazırlıklar yapmış bir milletvekiliniz olacak ve sizin için buları dile getirecek, susmayacak, talep edecek, takip edecek, söke söke koparacak. ‘Hiç yoktan iyidir’ demez misiniz? Kaldı ki bunca projenin en azından birkaçını sus payı olarak vereceklerdir. Bunlar bile Aydın’ı ayağa kaldırır. Benim derdim onun bunun peşine takılıp makam kapmak değil. Çürümüş sistemle mücadele edip, onun çarklarına sıkışmış siyasetçilere örnek olup, birlikte ülkeyi şaha kaldırmak. Aydın’ın hakkını almak. Aydın’ı tümü ile Aydın yapmak. O zaman huzur içinde olacağım.”

Haber: Ebru Paksoy