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Uluslararası Hentbol Federasyonu’nun (IHF) Basel’de bulunan merkezinde çevrimiçi olarak düzenlenen 39. Genel Kongresi’nde, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun '2023 IHF Başkanı Gelişim Ödülü'ne layık görüldüğü açıklandı.ANKARA (İGFA) - 2021-2023 döneminde üye federasyonlar tarafından yapılan çalışmalar kriter alınarak, IHF Konseyi tarafından yapılan değerlendirme sonucu; altyapıya yönelik çalışmaları, diğer ülke federasyonlar ile yaptığı gelişime yönelik iş birlikleri, Kadın Hentbol Kurulu'nun kurulması ve farklı kategoriler için düzenli antrenör eğitim kursları düzenlenmesi nedeniyle Türkiye Hentbol Federasyonu'nun ‘2023 IHF Başkanı Gelişim Ödülü’ne hak kazandığı açıklandı.

IHF Başkanı Gelişim Ödülü, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından hentbolun yaygınlaşması, gelişmesi için üye federasyonlara iki yılda bir IHF Kongresi'nde, iki kategoride veriliyor.