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TOFAŞ Basketbol Takımı, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Darüşşafaka Lassa’yı 76-82’lik skorla mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetine imza attı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa’ya konuk oldu.

Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Mustafa Kurtuldum, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 7-0’lık başlangıcı karşısında ilk basketlerini Mustafa Kurtuldum’un üçlükleriyle buldu: 7-6. Mustafa’nın elinden bir üçlük daha bularak skoru 9-9’a getiren Bursa ekibi, Zeljko Sakic, Cassius Winston ve J.J. O’Brien’in sayıları sonrası Tolga Geçim’in üç sayılık basketiyle ilk çeyreği 18-19 önde kapattı.

İkinci periyoda da Ege Demir ve Caleb Homesley’in sayılarıyla hızlı başlayarak 5 sayılık farkı (18-23) yakalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Ege Demir, Zeljko Sakic ve Caleb Homesley ile karşılık vererek 16. dakikada skoru 24-30’a taşısa da kalan bölümde rakibe 11-2’lik seri verince soyunma odasına 35-32 geride girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin başında Zeljko Sakic ve Austin Wiley ile sayılar bulan TOFAŞ, Caleb Homesley’in 2 üçlüğüyle 24. dakikaya girerken skoru 45-43’e getirdi. Austin Wiley ve Cassius Winston’ın sayılarıyla 45-47 öne geçen Bursa ekibi, Austin Wiley ve J. J. O’Brien’in sayılarıyla son çeyreğe 54-56 önde girdi.

Dördüncü periyoda savunma sertliğini arttırarak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Caleb Homesley ve J. J. O’Brien’ın sayılarıyla 33. dakikada 8 sayılık farkı yakaladı: 56-64. Bu bölümde Darüşşafaka Lassa bulduğu 6-0’lık seri ile bitime 4.17 kala farkı 2’ye (62-64) çekerken, moladan Zeljko Sakic’in sayılarıyla dönen Mavi Yeşilliler, Caleb Homesley’in üçlüğüyle bitime 2.22 kala durumu 67-71’e taşıdı. Kalan sürede Caleb Homesley’in skor katkısıyla üstünlüğünü korumayı başaran TOFAŞ, Cassius Winston’ın serbest atış sayılarıyla parkeden 76-82 galip ayrıldı.

Darüşşafaka deplasmanında TOFAŞ’ta Caleb Homesley 23 sayı; Zeljko Sakic 12 sayı; Cassius Winston 11 sayı; Austin Wiley 10 sayı; J.J. O'Brien 10 sayı; Mustafa Kurtuldum 9 sayıyla oynarken Omar Prewitt ve Luke Maye yabancı kontenjanı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 3 Aralık Pazar günü saat 18.00’de sahasında Bursaspor İnfo Yatırım ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 29 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.30’da İtalya deplasmanında Bertram Yachts Derthona ile kozlarını paylaşacak.