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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 9. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. 26 Kasım Pazar günü Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’de başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa’ya konuk oluyor. Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet-5 mağlubiyeti bulunan ve ligde oynadığı son maçta sahasında Türk Telekom’u iyi bir savunma oyunuyla 79-62 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, İstanbul deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; Mavi Yeşillilerde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 6 galibiyet-2 yenilgisi bulunan ve oynadığı son 4 maçtan galip ayrılan Yakup Sekizkök yönetimindeki Darüşşafaka Lassa ise son oynadığı maçta deplasmanda Reeder Samsunspor’u 90-98 mağlup etmiş; hafta içindeki Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise İspanya deplasmanında Lenovo Tenerife’ye 72-63 kaybetmişti.

Yarın Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’de başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Erhan Gürsel hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 3 Aralık Pazar günü saat 18.00’de sahasında Bursaspor İnfo Yatırım ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 29 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.30’da İtalya deplasmanında Bertram Yachts Derthona ile kozlarını paylaşacak.