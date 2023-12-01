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“Attığımız basket 3 sayı, verdiğimiz kan 3 can olsun” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında maça gelecek olan Bursalı basketbol severlere kan bağışı kampanyasına destek çağrısında bulunularak, “3 Aralık Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında Tofaş Spor Salonu seyirci otopark alanında oluşturulacak Türk Kızılay kan bankasına kan bağışlayan taraftarlara “TOFAŞ – Bursaspor İnfo Yatırım” karşılaşması için maç bileti hediye edilecek” denildi.

Hafta içerisinde Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde Tofaş Spor Kulübü’nü ziyaret eden Türk Kızılay İl Şube Yöneticisi Semih Aksoy ve Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Nihat Çakır, Genel Menajer Tolga Öngören ile bir araya gelerek kan bağışının artırılmasına yönelik yapılacak iş birlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunurken, 3 Aralık Pazar günü saat 18.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak lig mücadelesi öncesinde kan bağışı organizasyonu düzenlenmesi kararı alındı.

Tofaş Spor Kulübü ile Türk Kızılay Bursa İl Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen “Attığımız basket 3 sayı, verdiğimiz kan 3 can olsun” projesi kapsamında 3 Aralık’taki TOFAŞ – Bursaspor İnfo Yatırım lig karşılaşması öncesi kan bağışı kampanyası düzenlenecek. BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında oynanacak TOFAŞ – Bursaspor İnfo Yatırım karşılaşması öncesi Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

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