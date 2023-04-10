Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bugünkü iftar durağı Aydın’ın Çine ilçesi oldu. Çine kapalı pazar yerin de düzenlenen iftar programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bizzat katıldı.

İftar programları kapsamında her gün vatandaşlar ile bir araya gelen Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu, bu akşam da elleriyle yemek dağıtımı yaptı. Sulu et yemeği dağıtan Çerçioğlu’nun “Pilav üstü ister misiniz? Siz gençsiniz, yersiniz” sözleri gülümsetti.

7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Başkan Özlem Çerçioğlu, iftar boyunca vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na bu akşamki iftar programında Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, CHP Aydın Milletvekili adayı Evrim Karakoz, CHP Aydın Milletvekili Adayı Nilüfer Ünüvar, Millet İttifakı İlçe Başkanları ve Muhtarlar eşlik etti.

İftar prpgramına katılan vatandaşlara seslenen Çerçioğlu, " Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Sizlerle olmak birlikte iftar sofrasında buluşmak bizleri çok mutlu etti. Hepinizi çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

İftar programı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Haber: Ebru Paksoy



