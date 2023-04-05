Çamköy Mahallesi meydanında gerçekleşen iftar programına katılım yüksek oldu. Millet ittifakı ortakları, Mahalle Muhtarları ve Çamköy Mahalle sakinleri Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'nu yalnız bırakmadı.

İftar programında Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Aydın milletvekili aday adayı Ali Çankır, CHP Aydın milletvekili aday adayı Evrim Karakoz ve partililer eşlik etti.

Her yerde olduğu gibi Çamköy mahalle halkının Topuklu Efe'ye ilgisi yoğun oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gittiği her mahallede gördüğü ilgiden dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmezken 14 Mayıs'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Düzenlenen iftar programı toplu fotoğraf çekiminden sonra son buldu.

Haber: Zeynep Asena Günay