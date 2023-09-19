Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” unvanının verilmesinin sene-i devriyesinde; Aziz şehitlerimiz ile birlikte özgür bir millet olmamıza vesile olan ve istiklal meşalesini hiç sönmemek üzere yakan tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutlarım. Bu millet için canlarını hiçe saymakta bir an bile tereddüt etmeyen, yaşarken alınabilecek en yüce payeye erişmiş ve ebediyete intikal etmiş başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, hayatta olan tüm gazilerimizi minnet ve saygı ile selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.