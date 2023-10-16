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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.