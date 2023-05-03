Seçimlere sayılı günler kala sandık hazırlıkları hızla sürerken siyasi partilerin birbiriyle rekabeti kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu’nun 14 Mayıs seçimlerini “siyasi darbe girişimi” olarak tanımlaması tepkilere neden olurken, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, bugün bu konuda bir basın açıklaması yaptı.

Hikmet Saatçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlere sayılı günler kala heyecanımız her geçen gün artmakla birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.

Ancak son günlerde AK Parti Genel Başkanı ve bazı bakanlar tarafından ortak değerlerimiz üzerinden ayrıştırıcı ve nefret dilinin sıklıkla kullanıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu kişilerin üslubu, siz aziz milletimizin sandıktaki tercihine ‘darbe’ imasında bulunabilecek kadar ileri gidiyor. Bunun halkımız nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını çok iyi biliyoruz. Yine de siz değerli hemşehrilerime buradan bir kez daha seslenmek istiyorum:

Biz uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye istiyoruz. Biz birbirine sımsıkı bağlı, kardeşliğin ve birlikteliğin daim olacağı yarınlar istiyoruz. Biz sevgi ve hoşgörü çizgisinde; dili, dini, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun; tüm renkleri ile bir arada yaşayan bir Türkiye istiyoruz. Uhulet ve suhulet ile bu seçim süreceğini geçireceğiz. Sevgi kazanacak, saygı kazanacak, hoşgörü kazanacak, Türkiye kazanacak.

#HaydiAydın ilk turda bitirelim haydi!”

Haber: Ebru Paksoy