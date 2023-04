Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Sağlık Haftası sebebiyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bir mesaj yayınladı. Mesajında Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde ulaştığı noktanın gurur verici olduğunu ifade eden Vali Aksoy; “Her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir hak olan sağlık, ayrı ayrı her bir insan için önemli olduğu kadar, huzurlu ve mutlu bir toplum için de son derece önemlidir. Ancak bireyleri sağlıklı olan toplumlar gelişim gösterebilmektedirler. Bu sebeple, bir ülke için sağlık hizmetlerinde ulaşılan nokta, o ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkemizin sağlık hizmetlerinin sunulmasında ulaşmış olduğu seviye de bu açıdan sevindirici ve gurur vericidir. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte sağlık sektöründe çok önemli gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelere bağlı olarak vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesi de yükselmiştir. Sağlıklı bir toplum meydana getirmenin sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz, tüm ülkeyi kuşatan sağlık yatırımlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına vatandaş odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla cevap vermektedir” dedi.



“Şehir Hastanesi ile sağlık kalitesi daha üst noktaya çıkacak”

Aydın’ın sağlık kalitesinin her ecen gün daha da arttığına dikkat çeken Vali Aksoy, mesajının devamında, “Ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Aydın ilimiz de payına düşeni almış, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Uluslararası ölçekte donatılmış sağlık kuruluşları, iyi yetişmiş seçkin hekimleri ve sağlık çalışanları vatandaşlarımıza modern bir sağlık hizmeti sunmaktadırlar. İlimizde gerek özel, gerekse devlet eliyle yapılmış ve yapılmakta olan hastanelerimiz çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçek ve kalitede olup, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni yatırımlara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Mevcut bulunan tıp fakültemiz, modern araç ve gereçlerle donatılmış hastanelerimiz, ilimizde sağlık alanında önemli bir aşama kat etmiştir. İnşaatı devam eden Aydın Şehir Hastanemiz de hizmete girdiğinde vatandaşımıza sunulan sağlık hizmeti daha üst noktalara taşınmış olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kahramanmaraş ve çevre birçok ilimizi etkileyen depremde üstün başarı gösteren, insan sağlığına fedakârca hizmet eden hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyor,7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü ve Sağlık Haftası'nı kutluyor, Aydınlı hemşehrilerime sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.