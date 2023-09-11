Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 2023-24 Eğitim Öğretim Yılı bugün başladı. İlk ders zili çalan Aydın’da öğrenciler sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte Aydın genelinde de resmi ve özel 842 okul ve kurumda toplam 16 bin 363 öğretmen ve 190 bin 569 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim yılı çerçevesinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde açılış töreni gerçekleştirildi. Efeler ilçesi Ekrem Çifçi İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat ise ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflara davet etti.

İlköğretimin eğitim sisteminin temel ayağı olduğunu vurgulayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı açılış konuşmasında “Bugün burada eğitimin temel taşı olan İlköğretim Haftası’nı kutlamak için bir araya geldik. Eğitim toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde en önemli araçlardan biridir. Bu hafta eğitim sistemimizin temel ayağı olan ilköğretimin önemini vurgulamak, öğrencilere olan bağlılığımızı ve sevgimizi göstermek için bir fırsattır. İlköğretim genç zihinlerin şekillendiği, temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı bir evredir. Bu dönemde öğrencilere sağlam bir temel atılır ve onların bireysel potansiyelleri keşfedilir. Bu haftayı, eğitime verilen önemi pekiştirmek ve eğitim sistemimizin daha da gelişmesine katkıda bulunmak için bir fırsat olarak görüyorum. Birlikte geleceğe daha emin adımlarla ilerlemek için sarf edeceğimiz çabaya olan inancımızı tekrar etmek istiyorum. Bu vesileyle ilimizde çocuklarımızın eğitimi adına önderliği ve pek kıymetli destekleri için Valimiz Yakup Canbolat’a şükranlarımı sunuyor, birlikte ilerlediğimiz bu yolda tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

İl genelinde 190 bin 569 öğrencinin eğitim yılına başlayacağını ifade eden Vali Canbolat; “İlimiz genelinde 842 okul ve kurumda toplam 16 bin 363 öğretmen ve 190 bin 569 öğrenci ile 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına başlıyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılını verimli bir şekilde geçireceklerine inancım sonsuzdur. Tüm kurumlarımızla bunun bilincindeyiz. Öğrencilerimize en iyi eğitim hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim yöneticileri başta olmak üzere, okul idarecilerimize, öğretmen, öğrenci ve velilerimize huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından 4 sınıf öğrencileri okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine “Hoşgeldin çiçeği” takdim etti. Halk oyunu gösterilerinin ardından Vali Canbolat, ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, başarılar diledi.

Gerçekleştirilen programa Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile kurum müdürleri ve veliler katıldı.



