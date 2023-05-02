CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı’da pazarı gezdi. Pazarda emekli, esnaf ve üreticilerle sohbet eden Tezcan, resmen bir dokundu bin ah işitti.

Emekli bir vatandaş, “200 lira ile pazar çantasını yarım doldurabiliyoruz. Ben hayatımda bu kadar pahalılık görmedim” dedi.

Bir pazar esnafı ise “Her şey çok pahalı, fiyatlar sabit durmuyor. Önceden para kazanıyorduk, şimdi para da kazanamıyoruz” diyerek pazar esnafının sorunlarını dile getirdi.

Pazar ziyaretinin ardından değerlendirmeler yapan Bülent Tezcan, “Bir kez daha gördük ki vatandaşlarımızın hem derdi hem de umudu var” dedi.

Tezcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Her şeyden önce vatandaşımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ilgisi çok yüksek. Halkımız, Millet İttifakı'nı iktidar, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş. Hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok güçlü bir destek gördük, bu bizi çok mutlu etti.”

Pazarda üzücü gerçeklerle yüz yüze geldiği için üzgün olduğunu belirten Tezcan ayrıca şunları kaydetti:

“Herkes şikayetçi. Halk, ekonomiden, hayat pahalılığından şikayetçi. Koçarlı bir çiftçi bölgesi, pazarda da üreticiler var. Onlar da maliyetlerden, giderlerden, samandan, yemden, elektrikten, gübreden, ilaçtan şikayetçi. Pazar esnafı şikayetçi. “Zaten maliyetler çok yüksek, mecburen bizim fiyatlarımız da yükseliyor ve biz ürünümüzü satamıyoruz” diyorlar. Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarımız fileyi dolduramamaktan şikayetçi. Emekli çok şikayetçi, kendi evinde oturan emeklilerimiz dahi aldıkları 7 bin 500 liralık maaşın bir hafta dayanmadığını söylüyor. Vatandaşlarımız sepetin, filenin dolamamasından şikayetçi.”

Haber: Ebru Paksoy