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Ol a y, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Kızılay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bodrumundaki havalandırmaya yavru kedi düştü. Yavru kedinin sesini duyan bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekip leri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, apartmanın bodrum katına inerek, havalandırmaya düşen yavru kediyi kurtardı. Ekiplerin çabasıyla kurtarılan yavru kedi, yapılan kontrolün ardından annesinin yanına bırakıldı.

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