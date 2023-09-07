Yabani birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan Aydın’ın simgelerinden biri haline gelen leylekler, bu yıl da Aydın’da konakladı. Aydın’ın 17 ilçesine bağlı 108 yerleşim yerinde yapılan sayımlarda 434 yuvada 868 adet leylek tespit edilirken, göç zamanının gelmesi ile birlikte leylekler Afrika’nın yolunu tuttu. Yeşilköy Mahallesi’nde elektrik çarpması sonucu yuvasına konamayan ve yuvası güvenli bir alana taşınan leyleğin yavruları da yumurtalarından çıkarak ailesiyle birlikte göç için havalandı. Yuvadaki iki yavrudan biri ise uçmayı başaramayınca geride kaldı. Bir bahçeye iniş yapmak zorunda kalan yavru leyleğin Afrika hayalleri ise seneye kaldı. Bölge halkının ‘Yeşil’ adını verdiği yavru leylek Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nde (EKODOSD) misafir edilirken, gerçekleştirdiği uçma denemelerinde de başarısız oldu. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce sulak alan kıyısına götürülen yavru leylek, buradaki uçma denemeleri de başarısız olunca ADÜ Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. Uçuncaya kadar burada misafir edilecek olan ‘Yeşil’, uçma aşamasına geldiğinde birkaç yıldır göç yapmayıp, Söke Ovası’nda kışlama yapan leyleklerin olduğu bölgede doğaya bırakılacak.

“Afrika hayalleri bir yıl gecikmeli olacak”

Yavru leyleğin Afrika hayallerinin artık bir yıl gecikmeli olacağını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Azap Gölü yakınlarındaki Yeşilköy’de elektrik telleri üstüne yuva yapan bir leylek, yağmurlu bir günde çok kez denemesine rağmen elektrik çarpması yüzünden yuvasına inememişti. AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi’nin aracıyla yuvaya çıkıp kontrol edilmişti. Yuvada bulunan üç yumurtayı havluya sararak aşağıya indirmiş ve riskli yuvayı da aşağıya almıştık. Tehlikesi bulunmayan başka bir direğin üzerine yapay platformlu bir yuva inşa ederek, yumurtaları koymuştuk. Ebeveyn leylek gelerek yuvayı ve yumurtaları sahiplenmişti. Yapılan izlemelerde yuvadaki üç yumurtadan önce biri, daha sonra diğeriyle birlikte iki yavru çıkmıştı. Göç zamanı geldiğinden Yeşilköy’deki tüm leylekler gitmiş, sadece iki yavrusuyla ebeveyn leylek kalmıştı. Yavrulardan büyüğü annesiyle beslenmek için uçuyor ancak küçük olanı uçamıyordu. Ebeveyn leylek yuvayı terk etmemiş, bir hafta daha yavru leyleği besleyerek, uçurmaya çalışmıştı. Son gün 3’ü birden yuvayı terk etti ancak yavru leylek fazla gidemeden bir ailenin bahçesine indi. Diğerleri ardına bakmadan uçarak göç yolculuğuna çıktılar. Yeşilköylülerin Yeşil adını taktıkları yavruyu ailenin bahçesinden alarak 1 haftadır besledik, uçma denemeleri için bayağı çaba sarf etti. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Söke Şefi Erdinç Kutsal ve DKMP Veteriner Hekimi Eda Uz’la doğal bir sulak alan kıyısına götürülen yavru leylek deneme çalışmalarında başarılı olamadı. Aydın DKMP Şube Müdürü Egemen İşcan tarafından Söke’den alınan leylek, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. Yavru leylek uçuncaya kadar burada misafir edilecek. Daha sonra uçma aşamasına geldiğinde birkaç yıldır Söke Ovası’nda göç yapmayıp, kışlama yapan leyleklerin olduğu bölgede doğaya bırakılacak. Yavru leyleğin Afrika hayalleri artık bir yıl gecikmeli olacak” dedi.