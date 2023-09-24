Milli Mücadele döneminin sembol isimlerinden olan ve kentte üstün başarılarıyla iz bırakan Yörük Ali Efe’nin ölüm yıl dönümünde 5 bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirdi.



Aydın/Efeler ilçesindeki Ramazanpaşa Camisi’nin önünde gerçekleştirilen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aydın Kültür Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, dernek üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen lokma hayrında Yörük Ali Efe ve tüm milli mücadele kahramanları ile şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Lokma hayrının gerçekleştirilmesinde destek olan dernek üyelerine teşekkür eden Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, “Yörük Ali Efe, Aydın’da gösterdiği kahramanlıkla Milli Mücadele döneminin sembol isimlerinden biridir. Böyle bir değerimizi anmak-unutturmamak ve genç nesillere tanıtmak amacıyla lokma hayrı gerçekleştirdik. Geçen yıl da bu lokma hayrımızı yapmıştık. Bu yıl da yaptık ve önümüzdeki sene de lokma hayrı düzenleyeceğiz. Bu hayrımızı böylelikle geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bunun yanında Milli Mücadele kahramanlarımızın adlarını yaşatmak için farklı etkinlikler düzenleyerek onları anacağız. Tüm vatandaşlarımızı Yörük Ali Efe’nin yaşadığı evini gezmeye ve hayatı hakkında bilgi edinmeye davet ediyorum. Başta Yörük Ali Efe olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar canlarını hiçe sayıp bu vatan topraklarını korumasalardı, bizler şimdi yoktuk belkide. Ya da üzerinde özgürce yaşadığımız bir vatan toprağımız olmayabilirdi. Atalarımızı biz unutmayacağız. Genç nesillere tanıtmak için de elimizden geleni yapacağız” dedi.