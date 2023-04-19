Bugün Aydın'ın Didim ilçesinde yaz havası hakim. Sıcaklığın 20 dereceyi gösterdiği güneşli havayı fırsat bilen Didimliler sahillere akın etti. Öğle saatlerinden itibaren yüzlerce vatandaş, denizin ve güneşin tadını çıkarmaya başladı.

Bayramın gelişi Altınkum'dan belli oldu

Bayrama birkaç gün kala gözde tatil bölgesi Didim hareketli bir gün geçiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı Altınkum sahili yüzlerce kişinin buluşma noktası oldu. Kumsalda güneşlenenlerin yanı sıra onlarca kişi bir taraftan denizde yüzerken bir taraftan arkadaşlarıyla eğlendi.

Bayram için gelenler sahili doldurdu

Bugün kent09.com.tr olarak biz de sahildeydik. Uzun bir kışın ardından güneş kreminin özlenen kokusu havaya yayılmıştı. Denizin keyfini çıkaran Fatih adlı bir vatandaş, Aralık ayında da denize girdiğini, denizin kışın da çok güzel olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Burada kışın da denize girenler var. Ancak bugün burası çok kalabalık. Bu yoğunluk, bayram nedeniyle yeni gelenlerden dolayı. Hava da çok güzel. Bugün deniz çok keyifli" dedi.



Haber: Ebru Paksoy