Kuşadası Belediyesi, 16 Mayıs 1995 tarihinde gerçekleştirilen bir suikast sonucu yaşamını yitiren eski belediye başkanlarından Lütfi Suyolcu’nun anısını yaşatmak amacıyla önemli bir karar aldı. Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısında eski belediye hizmet binasını da kapsayan yıkım çalışmalarının ardından yapımına başlanacak olan kent meydanına Lütfi Suyolcu’nun isminin verilmesi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre meydan, Lütfi Suyolcu Yaşam Merkezi ve Kent Meydanı ismini taşıyacak. Kararın ardından Lütfi Suyolcu’nun kızı Çiğdem Suyolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.



Çiğdem Suyolcu paylaşımında, alınan kararın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek “Eski Kuşadası Belediyesi hizmet binası yerine yapılacak olan meydanın adı ‘Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi’ olarak belirlenmiş. Ne güzel bir karar bu, çok yakıştı. Belediye Başkanımız Ömer Günel ve oy birliği sağlayan tüm belediye meclis üyelerine teşekkürler” ifadesini kullandı.



Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Yapımını sürdürdüğümüz kent meydanımıza uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden merhum Lütfi Suyolcu’nun adını vermekten onur duyuyoruz. Yakınmak yerine icraat yapmayı seven, sorunların üzerine giden bir belediye başkanıydı. Kendisini her daim sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.