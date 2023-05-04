Geçen yıl üretimine başlanan, Efeler Belediyesi’nin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören şevketibostanların bu yılki ilk hasadı gerçekleştirildi. Tepecik Mahallesi’nde, Efeler Belediyesi’ne ait olan tarım arazisinin 10 dönümlük alanında yetiştirilen şevketibostanlar kadın işçilerin emeğiyle toplandı, işlenmek üzere Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’na gönderildi.



“Halkımıza ve Efeler’imizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz” diyen Başkan Atay, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Belediyemizin tarım arazilerinde yetiştirdiğimiz; enginar, şevketibostan, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı, kekik, ejder meyvesi, domates, biber ve kuşkonmaz gibi ürünlerimizi fabrikamızda konserve haline getiriyoruz. Tarım ürünlerimizin sanayisinin gerçekleştiği, kadınların kendi ayakları üzerinde durabildiği şartları oluşturduk, oluşturmaya devam edeceğiz. Hasatını gerçekleştirdiğimiz şevketibostanlarımız tıpkı diğer ürünlerimiz gibi sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda işleniyor. Onların emeklerini başta Efe Bakkal olmak üzere www.efelerpazari.com internet sitemiz üzerinden tüm Türkiye’ye gönderiyoruz. İlçemizin yerli tarım ürünlerine katma değer kazandırmaya devam edeceğiz”