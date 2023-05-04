Partinin toplantı yaptığı salonda İHA, SİHA, TCG Anodolu’nun maketleri ile donatması dikkat çekerken, Efeler Diyarı Aydın’dan HDP’ye milletvekili çıkması halinde başta demokrasi şehidi Aydınlı Adnan Menderes olmak üzere efelerin kemiklerini sızlatacağı belirtilerek Aydınlılardan bu yönde duyarlılık istendi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten başkanlığında düzenlenen ve milletvekili adaylarının eksiksiz katıldı. Konuşmasına 9 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın’a geleceğini müjdeleyerek başlayan İl Başkanı Ökten, çalışmalarını her gün 14 ilçede program yaparak devam ettiklerini söyledi. 14 Mayıs seçimlerini sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın yakından takip ettiğini belirten AK parti İl Başkanı Gökhan Ökten, “Bugün 6’lı oluşum ile artık açık ortağı haline gelen HDP’nin tek ortak paydalarının ‘Erdoğan gitsin’ gerisi ne olursa olsun” anlayışıdır” dedi.

Birileri ‘Erdoğan gitsin gerisi ne olursa olsun’ derken Dünya Lideri Erdoğan’ın göreve devam etmesinin başta İslam Coğrafyası ve Türk Dünyası olmak üzere pek çok mazlum ülkenin temennisinin Erdoğan’ın devam etmesi olduğunu kaydeden AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Cumhur ittifakı ile karşı oluşum Millet İttifakı’nın nasıl kurulduğunu anlattı.

Ökten, “Cumhur ittifakı ve karşısındaki ittifak nasıl kuruldu. Cumhur ittifakının tek birleşme noktası Türkiye Cumhuriyeti ve geleceğinden başka hiçbir hesabı yok. Daha kuruluş aşamasında Cumhurbaşkanı belirlenmesinde bile masada çatırdamalar yaşayan Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmayacağını biz değil kendileri söyledi. Bu sistemde yanlış adamın kim olduğunu Akşener’e soracaksınız. Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı adayı ‘Bizim Cumhurbaşkanımız tek başına yeterli değil’ demektir. Hepsi birlikte gelseler Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşın gönlündeki yerini değiştiremiyorlar. Biz bunu alanda görüyoruz. ‘Söz’ diyorlar hiç bir sözünü tutmayan biri nasıl inandırıcı olacak” dedi.



“HDP artık masa altında değil açık açık 7. ortak”

HDP’nin artık masa altında değil ciddi ciddi 7. ortak olarak açıklamalarda bulunduğunu belirten Gökhan Ökten, “PKK her gün bu ortaklıkları ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Askerimizin, polisimizin, öğretmenlerimizin ve diğer kamu görevlilerimizin katilleri olup tutuklu olanlar, Onlara göre tutsak oldu. Özerkliği açıkça konuşmaya başladılar. Bunları HDP konuşuyor diğerleri açıklamaya korkuyor. Onlar 4 maymunu oynadıkça bu gerçeği gizleyemeyecekler. Gizli anlaşmaları arasında Selahattin Demirtaş’ın dediği gibi ‘Apo’nun heykelini her yere dikmek’ varsa ve bunu heykel işinde iyi olan CHP’ye yaptıracaklar ise biz bunu AK Parti olarak müsaade etmeyeceğiz” dedi.



“CHP’yi nezaket ve saygıya davet etti”

Konuşmasında seçim süreci içerisinde CHP’nin bazı ilçelerde AK Parti’nin afişlerine zarar verdiğini de ileri süren AK Parti Aydın İL Başkanı Gökhan Ökten, “Sevgi, saygı diyen CHP alanda hunu göstermiyor. Nazilli ve Bozdoğan’da afişleriniz CHP’lier tarafından yakılıp yırtıldı. Partililerimizi gece yarısı bile takip edip ediyorlar. Sahada ayrıştırma yapan kavga dili kullanan maalesef karşı taraf” diyerek karşı oluşuma nezaket ve saygıya davet etti.

AK Parti’nin geride kalan 21 yıllık sürecinde milleti ile büyüdüğünü ve 14 Mayıs ile birlikte Türkiye Yüzyılına adım atılacağını belirten Ökten, “AK Parti büyüdü, Millet büyüdü. 14 Mayıs AK Parti ile Türkiye yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılının vizyonu yerli ve milli savunma sistemimiz, otomobilimiz ve diğer yatırımlarla çok ciddi yol kat ettik.

Mesela Azeri kardeşlerimizi 33 günlük ermeni işgalini İHA ve SİHA’lar ile 3 günde geri püskürttü” diyerek yapılanları bilen halkın 14 Mayıs’ta ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da AK Parti’yi 1. parti yapacağını söyledi.