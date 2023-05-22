28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu nedeniyle AK Parti’nin Aydın’daki kadroları ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışmalarda, milletvekilleri, adaylar ve aday adayları sahaya indi.

Türkiye, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu bekliyor. Siyasi partiler de vatandaşları ziyaret ederek partilerinin adaylarına destek istiyor. AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından da Aydın’ın dört bir yanını kapsayan bir çalışma programı hazırlandı. Milletvekili seçilen isimler, aday adayları ve adaylar ile parti gönüllüleri kapı kapıdolaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin ilk turunda aldığı oyu arttırmak için çalışmalarına devam eden AK Parti’nin ziyaretlere devam edeceği öğrenildi.