Efeler Ziraat Odası'nı ziyaret eden Seda Sarıbaş’a, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu ve Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege eşlik etti. Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş'ı ve AK Parti heyetini, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Ziraat Odası mensupları ve Eski Dönem Milletvekili Rıza Posacı karşıladı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ziyareti sırasında, Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş’dan, Büyük Menderes Ovası’nın Dünya Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlatılmasını istedi. Mehmet Kendirlioğlu “365 günde, yani bir yılda 3 ürün bile yetiştirebiliyoruz. Dünyada eşine hiç rastlanmayan incirimiz var. Aydın inciriyle meşhur. Yine pamuk zeytin ve kestane üretiyoruz. Aydın'ın 4 efesi şeklinde adlandırıyoruz. Bu ürünlerin yetişmesinde, Büyük Menderes Ovası'nın katkısı var. Benim sizlerden isteğim Büyük Menderes Ovası'nın Dünya Miras Listesi'ne alınması. Çok verimli bir ova ve korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Seda Sarıbaş, Ziraat Odası'nda yaptığı ziyarette Eski Dönem Milletvekili Rıza Posacı’nın tarım alanında kendilerine tam destek olduğundan ve olacağından belirtti. Milletvekili Rıza Posacı ise “Tarımdan ve ilimizden kopmuş değiliz. Buradaki sorunları vekilimiz ile Ankara’ya ileteceğiz. Vatandaş olarak sektöre sahip çıkacağız. Desteklerimizi hep vereceğiz” diye vurguladı.

Ziraat Odası ziyaretinin ardından Efeler Sevgi Yolu’ndaki esnafları ziyaret eden Seda Sarıbaş, vatandaşlarla sohbet etti.