AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor. İncirliova’ya giden Seda Sarıbaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. “İlk oyum Erdoğan’a, ilk oyum AK Parti’ye” programında gençlerle bir araya gelen Sarıbaş, “Bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı'na, bir hükümete, bir devlete sahibiz. Çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde okullarımızda deney atölyeleri ve farklı imkanlar sağlanarak Teknofest gençliği oluştu” dedi.

“Türkiye Yüzyılı’nı gerçeğe dönüştürecek gençlerdir”

Yaptığı konuşmada AK Parti’nin gençlere verdiği önemi vurgulayan Sarıbaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daha 30'lu yıllarda “İstikbal göklerdedir” düsturu, görüşü ışığında artık kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, savunma sanayimizden tutun da birçok alanda çok yetenekli gençlerimiz ortaya çıkmıştır. Çünkü Türkiye Yüzyılı’nı milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlerdir. Ülkemizi kalkındıracak dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler işte burada” şeklinde konuştu.

Programa katılan gençler ise AK Parti’nin yerli ve milli politikalarının öneminin farkında olduklarını belirterek desteklerini açıkladı.

Vatandaşın davetini geri çevirmedi

Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlanan Seda Sarıbaş, evlerinin balkonuna çıkarak kendisini davet eden Yılmaz ailesinin isteğini de geri çevirmedi. Ailenin evine giden Sarıbaş’ın ziyareti esnasında samimi görüntüler ortaya çıktı.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Sarıbaş, “Bu samimiyet 21 yılın karşılığıdır. AK Parti'nin aziz milletimiz ile olan gönül köprüsü işte bu kadar güçlüdür. Biz onlara hizmet etmek için söz verdik. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın güler yüzü ve sıcak ilgisiyle karşılaşıyoruz. Çalışmalarımızın merkezinde samimiyet var. Her an milletimizle beraber, milletimizin içindeyiz. Yüz yüze, gönül gönüle kapı kapı geziyoruz, hemşerilerimizle buluşup bugüne kadar yaptıklarımızı ve Türkiye Yüzyılı’nda hayata geçirmek istediğimiz projelerimizi anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

