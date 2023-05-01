Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, Köşk İlçe Seçim Bürosu’nda vatandaşlar ve parti üyeleri ile bir araya geldi.

Programına Köşk ziyareti ile başlayan 28. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, AK Parti Köşk İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yazgan ile Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Enes, parti üyeleri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İlçe merkezindeki esnafları ziyaret eden Sarıbaş, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi ve esnafların taleplerini dinledi.

Seçim çalışması kapsamında Köşk ilçe merkezinde bulunan parti üyesi vatandaşın evinde ikramları kabul eden Sarıbaş, sanayi sitesini ziyaret etti. Buradaki genç seçmenlere ‘Gençler, sizlerin oyu bizim için çok önemli, iyi karar verin’ diyerek 14 Mayıs seçimlerinin öneminden söz etti.

Daha sonra özel bir incir işletmesini ziyaret eden Sarıbaş, emekçi kadınlara hem işlerinde yardım etti hem de onlarla sohbet etti. "14 Mayıs’ a kadar durmak yok" diyen Sarıbaş, “Köşk ilçemizde çok keyifli bir çalışma gerçekleştirdik. Devam da ediyoruz, durmak yok” şeklinde konuştu.

Köşk’teki programlarını tamamlayan Sarıbaş, seçim çalışmalarına devam etmek için Sultanhisar’a geçti.

Haber: Ebru Paksoy