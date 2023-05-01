Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İncirliovalı emekçi kadınlarla buluştu. Emekçi kadınlar, Selvi Kılıçdaroğlu ile Başkan Çerçioğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

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İncirliova'da çilek üreticileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, burada kadınlarla birlikte çilek hasadı yaptı. İncirliova'da emekçi kadınlarla kahvaltı da yapan Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, daha sonra Söke Serçin'e geçti.

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Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, Serçin'de Su Ürünleri Kooperatifi üyesi kadınlarla sohbet etti. Ziyarette çocuklar, Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu'na baharın habercisi gelincik demeti armağan etti.

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