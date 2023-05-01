Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İncirliovalı emekçi kadınlarla buluştu. Emekçi kadınlar, Selvi Kılıçdaroğlu ile Başkan Çerçioğlu'na yoğun ilgi gösterdi.





İncirliova'da çilek üreticileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, burada kadınlarla birlikte çilek hasadı yaptı. İncirliova'da emekçi kadınlarla kahvaltı da yapan Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, daha sonra Söke Serçin'e geçti.

Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, Serçin'de Su Ürünleri Kooperatifi üyesi kadınlarla sohbet etti. Ziyarette çocuklar, Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu'na baharın habercisi gelincik demeti armağan etti.